Commissioni, fissate prime riunioni per presidenze: su voto possibile richiesta parere

Gela. La prossima settimana, sarà l’esordio per le “nuove” commissioni, che hanno aperto un altro fronte di crisi nella maggioranza del sindaco Lucio Greco. Le accuse reciproche sono state pesantissime e l’avvocato ha attaccato frontalmente una “piccola parte” della maggioranza”, ritenuta pronta a collaborare con l’opposizione, pur di far cadere lo schema che era già stato predisposto. Il presidente Sammito ha fissato le prime riunioni delle commissioni “riformate”, per decidere sulle presidenze. Sul punto, però, pare che sia pronta una richiesta, indirizzata al segretario generale. Alcuni consiglieri pro-Greco, sembra siano non convinti delle procedure adottate per la votazione sulla “griglia”, che la scorsa settimana ha scatenato lo scontro. Non solo il voto segreto, ma anche altri punti sarebbero da approfondire. La maggioranza è caduta sullo schema portato in aula dall’opposizione, supportato da franchi tiratori che non hanno lasciato altre soluzioni ai pro-Greco.