“Con Cosentino nessuna sconfitta della politica”, Mancuso: “Fuoriusciti? È un loro problema”

Le urne di inizio giugno diranno di più in una “geografia” del centrodestra locale che potrebbe ricevere scosse non indifferenti. Dentro e fuori dai partiti conteranno i numeri elettorali. I berlusconiani stanno perorando la causa Cosentino e si giocano tanto. “Abbiamo ottimi candidati – aggiunge Mancuso – sono soddisfatto del lavoro fatto fino ad oggi. L’assessore? Non lo abbiamo indicato subito, per una strategia. Ci sarà un criterio meritocratico tra i nostri candidati, al termine della competizione elettorale. Non cambia nulla”. Mancuso e gli esponenti FI che guardano a lui si organizzano pure nell’ottica delle elezioni europee. “Rispettiamo tutti i candidati schierati dal partito – dice ancora – l’assessore regionale Edy Tamajo ci ha chiesto un impegno concreto sul territorio e ci siamo mossi in questa direzione”. Intorno a Forza Italia, negli ultimi mesi in città, non sono mai mancate riflessioni strategiche, comprese quelle su possibili nuove adesioni. I dirigenti cittadini sono stati assai abbottonati, facendo capire che ci sono equilibri da mantenere e soprattutto vedute politiche che non vanno snaturate. Molto vicini all’area forzista sono diversi pezzi di quella che è stata l’esperienza Greco. “Gli ingressi ci sono sempre stati – conclude il parlamentare Ars e coordinatore FI – nessuno è stato mai lasciato fuori dalla porta appositamente. Anzi, ad alcuni è stata offerta la possibilità di una candidatura nonostante quanto accaduto in passato. Se poi trasformano la politica in vicende personali, non è un nostro problema”.