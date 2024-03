“Condizioni ambientali ottemperate”, altro ok dalla Regione per un impianto di stoccaggio rifiuti

Gela. Le condizioni ambientali dettate nel provvedimento autorizzativo dello scorso anno sono state “ottemperate”. Erano concentrate prevalentemente nella fase che precede l’avvio vero e proprio della realizzazione dell’impianto di stoccaggio di rifiuti liquidi e solidi, pericolosi e non, previsto in contrada Brucazzi. L’investimento è dell’azienda locale Mecogest. Il sistema è destinato al solo stoccaggio dei rifiuti, da trasferire, in base a certe soglie quantitative, ad altri siti specializzati. Gli uffici del dipartimento regionale ambiente avevano concluso una prima verifica istruttoria escludendo l’assoggettabilità a Via e con parere positivo di incidenza. Il passo successivo è stato proprio quello della verifica delle condizioni ambientali che erano state dettate. Per la commissione tecnica specialistica, sono state rispettate. Dal piano di gestione a quello di monitoraggio, per la commissione non ci sono elementi di criticità, anche sulla base della documentazione integrativa prodotta dall’azienda, che è già impegnata nel settore dei rifiuti.