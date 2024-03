Forte tanfo di gas, Arpa ha risposto alle richieste di Trainito: “Da verifiche nessuna anomalia”

Gela. “Le centraline di monitoraggio della qualità dell’aria non hanno evidenziato alcuna anomalia rispetto ai trend misurati”. Così Arpa ha dato risposta alle richieste avanzate dal presidente della commissione consiliare ambiente Rosario Trainito. Il capogruppo di Forza Italia, negli ultimi giorni, ha insistito affinché l’Agenzia regionale per l’ambiente effettuasse verifiche a seguito di costanti segnalazioni su un tanfo piuttosto diffuso di gas, percepibile in atmosfera. Personale Arpa, insieme ai vigili del fuoco, ha effettuato delle verifiche sul posto, concentrandosi in una zona a ridosso di via Butera, da dove erano partite richieste. Non sono stati riscontrati livelli anomali o che potessero destare preoccupazione. Non risultano neanche indicazioni nel sistema Nose.