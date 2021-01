Condotta agraria, Greco e Mancuso: “Uffici non chiudono abbiamo chiesto di potenziarli”

Gela. Come già accaduto solo pochi mesi fa, sulla Condotta agraria arrivano le rassicurazioni del sindaco Lucio Greco e del deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso. La loro linea è la solita, “gli uffici in città non chiuderanno”. Allo stato attuale, nella sede locale c’è un unico operatore, mentre a tutti gli altri addetti sono stati notificati i nulla osta per il passaggio in altre strutture. “Non ci sarà nessuna chiusura, ma anzi la struttura sarà rilanciata. Ecco perché occorre fare qualche precisazione – spiegano in una nota Greco e Mancuso – per evitare che ancora una volta queste fake news, classiche di chi vive la politica delle polemiche sterili, possano screditare la comunità gelese e, ancor peggio, possano disorientare i cittadini. Forse chi ha tentato di intestarsi una battaglia inutile e inesistente non sa che gli uffici denominati Condotte agrarie sono stati soppressi nel 2015 e sostituiti dagli Uffici intercomunali agricoltura. Questa unità operativa periferica dell’Ispettorato dell’agricoltura di Caltanissetta è costituita da due sedi. La principale, sita in via Palazzi, e uno sportello verde presso il mercato ortofrutticolo di Niscemi. Entrambe offrono con efficienza i servizi agli agricoltori dei due comuni, perché appartengono allo stesso comprensorio, cioè quello di Gela. All’interno dei locali di via Palazzi, è presente l’Unità operativa fitosanitaria di Caltanissetta ed Enna, che non fa parte dell’Ispettorato dell’agricoltura di Caltanissetta. A seguito del trasferimento del dirigente responsabile dell’Uia di Gela e di altri quattro dipendenti, nell’ufficio risulta ancora incardinato un operatore e il personale dell’Unità fitosanitaria non è stato oggetto di trasferimento”.