Confiscato ad esponenti di mafia, in città sgomberato un altro immobile

Gela. Prosegue l’attività del nucleo di supporto all’Agenzia Nazionale per la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, istituito presso la prefettura di Caltanissetta. Lo scorso 3 novembre, infatti, su impulso del prefetto, le forze dell’ordine hanno eseguito lo sgombero di un altro immobile in città, già confiscato in via definitiva e appartenente ad una nota famiglia della criminalità organizzata locale, che continuava ad occuparlo abusivamente. L’esecuzione del provvedimento di confisca e il conseguente rilascio delle unità abitative illegittimamente occupate si è svolta in un contesto di garanzia per l’ordine e la sicurezza pubblica, nel rispetto delle direttive concordate in seno alla riunione di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi lo scorso 14 ottobre, presieduto dal prefetto Armenia e a cui hanno preso parte i responsabili provinciali delle forze di polizia, il sindaco Lucio Greco (accompagnato da dirigenti dei settori dei servizi sociali e patrimonio), e quelli della polizia municipale, nonché il rappresentante dell’Agenzia nazionale e il coadiutore della procedura.