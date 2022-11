Manutenzioni di strade e scuole, scattano gli interventi con gli accordi quadro

Sopralluoghi anche in alcune scuole, quelle le cui condizioni strutturali preoccupano di più gli amministratori e per le quali gli interventi non sono più differibili. “Chiusa questa fase, restano da organizzare i cantieri – fanno sapere il sindaco Lucio Greco e l’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli – e poiché come amministrazione vogliamo seguire tutto passo dopo passo ed essere costantemente aggiornati, abbiamo chiesto alle aziende di presentare un report settimanale di avanzamento dei lavori. Abbiamo voluto inserire in elenco non solo le arterie principali e più trafficate, ma in generale quelle che versano nelle condizioni peggiori, i tratti critici, quelli su cui si sono registrati diversi contenziosi e che da anni non vengono sottoposti a manutenzione. Si andrà dalla zona di Cantina Sociale a quella dell’Ara Pacis, da San Giacomo ad alcuni tratti di via Venezia, via Ettore Romagnoli, via Butera, via Fratelli Bandiera e via Risorgimento, la zona del museo e molte altre. Lo stesso dicasi per le scuole. Non appena inizieranno i lavori, incardineremo la procedura per l’accordo quadro del 2023, e sarà creato un nuovo elenco con altre vie e altre scuole”.