Consorzio bonifica, Regione autorizza 252 mila euro per i lavorartori della campagna irrigua

Gela. Il dipartimento regionale dell’agricoltura ha disposto l’assegnazione delle somme per la proroga dei contratti e per le garanzie occupazionali. Al Consorzio di bonifica locale, sulla base delle richieste inoltrate, vanno oltre 252 mila euro per ventidue operai. In totale, le risorse autorizzate da Palermo per i Consorzi isolani ammontano a più di undici milioni di euro. Si tratta dei contributi per l’anno in corso e consentono la copertura dei costi legati alle attività dei lavoratori nelle garanzie occupazionali. Dovranno contribuire alla campagna irrigua 2024.