Contesa Raffineria-Ato ambiente Cl2: Tar, “su accordo transattivo ricorso inammissibile”

“Diventa, in altri termini, necessaria e pregiudiziale ai fini dell’ammissibilità del ricorso la pronuncia di una sentenza di accertamento, di natura costitutiva o dichiarativa, sulla validità e sull’efficacia della transazione che faccia stato tra le parti, non essendo quello dell’ottemperanza il giudice delle vicende su accordi negoziali intervenuti successivamente al giudicato formatosi davanti al plesso ordinario, ma quello preposto ad assicurare che la pubblica amministrazione tenga i comportamenti necessari a dare attuazione alla statuizione contenuta nella sentenza e/o ad altro titolo portato in esecuzione”, si legge nella sentenza. “Ciò significa che parte ricorrente, per poter esercitare l’azione di ottemperanza in relazione al decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto previamente ottenere la caducazione dell’accordo transattivo stipulato innanzi al giudice ordinario (con pronuncia dichiarativa) – riporta ancora la sentenza del Tar – in difetto, e dovendosi limitare questo tribunale a prendere atto dell’esistenza di un titolo che neutralizza allo stato l’efficacia del giudicato da ottemperare, il ricorso va dichiarato inammissibile”.