Contro il caro acqua e per la gestione pubblica, iniziative in città e a Caltanissetta

Gela. Il coordinamento Comitati di quartiere e la Casa del Volontariato, aderenti all’iniziativa della Federconsumatori Caltanissetta-Aps, del Mo.V.I.-Movimento di Volontariato Italiano di Caltanissetta e del Forum siciliano dei movimenti per l’acqua e i beni comuni, promotori della petizione ”Basta Caro Acqua in provincia di Caltanissetta”, hanno fissato una conferenza stampa per martedì 27 febbraio, alle ore 11. Si terrà presso la Casa del Volontariato, in via Ossidania. La raccolta firme che promuovono si prefigge la finalità di sottoporre all’attenzione del Presidente della Regione le problematiche del settore idrico del territorio. Lo scopo è sensibilizzare e favorire un intervento delle istituzioni per consentire una gestione pubblica senza finalità di lucro e agire fattivamente per calmierare il costo dell’acqua rendendolo economicamente sostenibile per le famiglie dei Comuni della provincia di Caltanissetta.