L’accusa di disastro ambientale, consulenti difese: “Nessuna correlazione, approccio ideologico”

Gela. Nessuna correlazione tra le attività nell’area dei serbatoi del sito industriale Eni e le soglie di contaminazione della falda sottostante, messe in dubbio. I consulenti di parte chiamati a rendere testimonianza nel corso del dibattimento per il presunto disastro ambientale innominato, legato alla produzione delle aziende di Eni sul territorio, hanno nettamente escluso un collegamento parlando solo di “concentrazioni di idrocarburi storiche” dovute ad un periodo nel quale non erano ancora in vigore normative in materia. La barriera idraulica, è stato riferito, avrebbe assicurato la tenuta necessaria. Una ricostruzione del tutto difforme da quella della procura, che invece ipotizza una vasta contaminazione protrattasi nel tempo. I consulenti della difesa si sono spinti fino a parlare di “approccio ideologico” e di “dati inventati” riferendosi alle conclusioni prodotte dagli esperti indicati dai pm e che fornirono una delle basi per avanzare le accuse ai manager delle società del gruppo Eni che negli anni operarono sul territorio. Lo scorso anno, la procura intervenne sul capo di imputazione iniziale, circoscrivendo l’ipotesi di disastro ambientale fino all’ottobre del 2015. Con la riconversione del ciclo produttivo, la multinazionale ha sviluppato il target sulla produzione di carburanti sostenibili e sul gas, abbandonando il ciclo tradizionale degli idrocarburi che per decenni ha caratterizzato il sito locale. Per la procura, in aula con il pm Gaetano Scuderi, ci sarebbe stata una compromissione tale da incidere sulla salute della collettività ma anche su comparti come quello agricolo e non solo. Il ricercatore del Cnr Fabrizio Bianchi confermò, sempre in aula, le percentuali sopra la media per alcuni tipi di malformazione.