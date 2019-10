“Contro l’opposizione? Faccio rispettare le regole in aula”, Sammito: “Pronto a partecipare ad un loro vertice”

Gela. “Ci sono i verbali delle sedute di consiglio che sono piuttosto chiari. Ho sempre assicurato la massima imparzialità nella gestione dei lavori d’aula”. Il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito esclude che quanto sostenuto dal capogruppo di “Avanti Gela” Salvatore Scerra possa trovare conferma. Secondo il consigliere, Sammito, nonostante il ruolo istituzionalmente “terzo”, non assicurerebbe lo stesso trattamento a maggioranza e opposizione. Il presidente è finito al centro delle critiche, che Scerra ha mosso al cuore politico del gruppo del sindaco Lucio Greco. “Non sono imparziale perché invito tutti a rispettare l’ordine del giorno, senza divagare su argomenti non previsti? Allora, continuerò ad esserlo – prosegue – faccio rispettare il regolamento e non favorisco i consiglieri di maggioranza a discapito di quelli di opposizione. Non si può venire in aula, quando all’ordine del giorno è prevista la discussione sul rendiconto 2018, parlando invece di Ghelas e di tutte le questioni connesse alla gestione della municipalizzata. Mi spiace, ma l’ordine del giorno va rispettato, sia che si tratti della maggioranza sia che fuori tema vada l’opposizione”. Nel corso della seduta convocata per la trattazione del rendiconto 2018, il gruppo di opposizione ha scelto di lasciare l’aula, contestando anche la gestione dei lavori impostata da Sammito. Per Scerra, ma anche per altri esponenti della minoranza, il presidente farebbe troppa politica dall’alto del suo scranno.