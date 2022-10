Controlli a tappeto, sequestrati droga e un fucile: questore, “cittadini collaborino”

Le persone identificate nel corso dei servizi di controllo del territorio sono state 324, di cui 182 gravati da pregiudizi di polizia; sono state eseguite 12 perquisizioni, controllati 147 veicoli, 49 tra arrestati e detenuti domiciliari, liberi vigilati e sorvegliati speciali, 10 possessori di armi, con ritiro cautelare di armi nei confronti di quattro di essi; controllati 4 locali pubblici e rilevate 6 sanzione amministrative e 9 infrazioni al codice della strada. I servizi proseguiranno anche nei prossimi giorni. “L’azione di prevenzione e contrasto viene svolta con costanza nell’area gelese da tutte le forze di polizia che hanno sostegno efficace e tempestivo, in caso emergano reati, da parte della procura della Repubblica che in tempi brevissimi porta a definizione i procedimenti e, quando necessario, adotta le più opportune misure cautelari. In questi anni e in questi ultimi mesi – dice il questore Ricifari – l’impegno è stato costante tanto che si può affermare, dati alla mano, che Gela è l’area più presidiata della provincia e di certo una delle più controllate del paese. I risultati in termini repressivi, che pure sono elevatissimi, si pensi che la percentuale dei responsabili di incendi denunciati e condannati è altissima e prossima al 60 per cento degli episodi, ciò che continua purtroppo a registrarsi è la quasi nulla collaborazione dei cittadini. Sono tanti gli episodi delittuosi per i quali non riceviamo alcun contributo testimoniale e poi dalle indagini emerge che dei fatti avevano diretta conoscenza e potevano testimoniare più persone. Chiediamo ancora alla gran parte onesta dei cittadini di collaborare, di considerare un dovere etico e di cittadinanza, oltre che giuridico, il farlo. In sintesi rendiamo Gela ciò che è vocata ad essere, un luogo meraviglioso per viverci e da visitare per i turisti. Aiutate la magistratura e le autorità di pubblica sicurezza ad aiutarvi”.