Controversia su parcelle, Cassazione conferma statuizioni civili per ex clienti

Gela. Per le contestazioni penali, in appello, c’era stata la dichiarazione di “non doversi procedere” per i legali. La Corte di Cassazione, adesso, si è pronunciata sul ricorso legato alle statuizioni civili. L’azione delle difese degli avvocati Giuseppe Fontanella e Luigi Fontanella non è stata accolta dai magistrati romani, che hanno confermato le statuizioni civilistiche. La vicenda processuale nacque dopo la segnalazione su parcelle ritenute eccessive, richieste dagli avvocati ad ex clienti che erano stati rappresentati in un procedimento civile. Il “non doversi procedere” disposto dalla Corte d’appello nissena ha chiuso il procedimento penale. I giudici romani hanno confermato le pronunce civilistiche in favore degli ex clienti (rappresentati dagli avvocati David Grasso Castagnetta ed Enrico Sanseverino).