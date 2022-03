Corsa al fotovoltaico, nuove procedure: altri due progetti sottoposti a Via

Gela. Seguendo la lunga scia fatta di carte, documentazione, cartografie e istanze, si direbbe che è in atto una sorta di corsa agli investimenti sul fotovoltaico, nel territorio locale. Ad oggi, non ne sono mai partiti. Gli uffici della Regione, anche negli ultimi mesi, si trovano a valutare tante richieste, accompagnate da una consistente mole di documentazione tecnica. Tutte istanze che sono finalizzate ad ottenere l’autorizzazione unica regionale. Si punta sull’agro-fotovoltaico, nonostante il precedente rappresentato dal flop del progetto antesignano, quello “Ciliegino”. Sono stati pubblicati, anche in Comune, gli atti per l’avvio dell’iter della Valutazione di impatto ambientale (integrata con la valutazione di incidenza ambientale) di altri due progetti. Uno, è stato ribattezzato “S.Oliva” ed è previsto in contrada Sant’Oliva. L’istanza è firmata dai rappresentanti della “Solaer clean Energy Italy srl 05”. Il progetto prevede un sistema fotovoltaico da 5.250 kw in Ac e 6.384 in Dc. La “Solaer clean Energy Italy srl 02”, invece, ha proposto la richiesta per la Via del progetto “Montelungo”, in programma sempre in contrada Sant’Oliva. In questo caso, il sistema è da 2.450 kW in AC e di 2.830,24 Kw in Dc. Le due società hanno sede legale in Lombardia, a Varese.