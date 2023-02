Corsi universitari all’ex Convitto Pignatelli, Di Stefano: “E’ grave, che fine ha fatto il Comune?”

Gela. Il secondo semestre di lezioni del corso di laurea professionale in “Tecnologie per il costruito e la sostenibilità ambientale” e del master di secondo livello in “Protezione dell’ambiente e riqualificazioni delle aree industriali”, portati in città dalla Kore di Enna, in collaborazione con Sicindustria, si terrà in una sede differente. Come abbiamo riportato ieri, è arrivata la disponibilità all’uso di un’aula dell’ex Convitto Pignatelli, in corso Aldisio. L’Opera Pia ha autorizzato. Le lezioni, invece, avevano preso il via a Macchitella, all’interno dello Youth center comunale. Senza Macchitella Lab, struttura ricavata dall’ex casa albergo Eni attraverso le compensazioni ma ancora indisponibile, pur di assicurare una sede stabile agli studenti l’amministrazione comunale si era fatta avanti. Ora, però, tutto si sposta all’ex Convitto di corso Aldisio e per l’ex vicesindaco Terenziano Di Stefano qualcuno dovrebbe dare spiegazioni. “E’ come se il Comune fosse totalmente sparito da questo progetto, che invece abbiamo voluto fortemente – dice – il sindaco non interviene? Sarebbe dovuto sobbalzare dalla sedia. Avevamo predisposto tutti i servizi utili agli studenti, molti dei quali usano lo Youth center soprattutto in questo periodo di chiusura della biblioteca comunale. Mi chiedo cosa sia accaduto. Avevamo definito anche orari pomeridiani e serali, con la presenza di dipendenti comunali. Questo trasferimento è molto grave”.