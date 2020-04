Corso Vittorio Emanuele pedonalizzato e corsie ciclabili, Morgana: “Fase 2 più sostenibile”

Gela. La fase 2 non deve essere concentrata solo sulle soluzioni per la ripresa economica, ma i rappresentanti locali della Fiab ritengono essenziale organizzare una Rete di mobilità d’emergenza. Una proposta che adesso è stata avanzata anche all’amministrazione comunale. Il presidente della sezione territoriale Fiab Simone Morgana ha avuto interlocuzioni con la commissione consiliare sviluppo economico, che condivide la proposta. Morgana la ritiene strategica, perché lega la diffusione del virus anche alla presenza di “particolato fine” in atmosfera. Riducendo drasticamente l’uso delle automobili in città si potrebbero ottenere risultati migliori. “A livello nazionale tutti i Comuni, sulla base di indicazioni date anche dalla Fiab, stanno approntando un sistema di mobilità che assicuri l’abbattimento dei livelli inquinanti ed il distanziamento sociale. Sarà un momento fondamentale e va evitata la corsa alle auto, nella convinzione di essere protetti. Sappiamo che la soluzione per proteggerci dal virus sarà cambiare il nostro modo di muoverci, rinunciando all’automobile, che permette la trasmissione del virus, scegliendo di andare a piedi o in bicicletta – spiega – con questa consapevolezza abbiamo trasmesso all’amministrazione comunale una proposta concreta per creare una immediata Rete di Mobilità di Emergenza, condividendo la proposta anche con la commissione sviluppo economico del Comune”.