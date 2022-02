Covid, in città altre due vittime tra i positivi: 97 nuovi casi e 98 guariti

Gela. Ancora decessi, in città, tra pazienti positivi al Covid. Nelle ultime ventiquattro ore, sono due i casi di morte segnalati da Asp. In totale, si contano 135 morti, dall’inizio della pandemia. I nuovi contagiati, in isolamento domiciliare, sono invece 97, a fronte di 98 guariti. In totale, i positivi sono 1.202. Due pazienti gelesi sono stati ricoverati in degenza ordinaria. Si registra anche la morte di un niscemese, positivo al Covid.