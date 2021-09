Covid, in Sicilia tornano a crescere i contagi ma calano i ricoveri

ROMA (ITALPRESS) – Tornano a crescere i contagi in Sicilia che è di nuovo la prima regione per numero di positivi. I casi, secondo il bollettino del Ministero della Salute, sono quasi il doppio rispetto a ieri, per la precisione 878, con 18.682 tamponi processati, numero che produce un tasso di positività che sale al 4,69%. A scendere sono però i decessi, 20 (-8): su questo dato la Regione siciliana comunica che del totale dei decessi riportati in data odierna 6 sono deceduti ieri, 8 martedì, 2 lunedì, 1 il 12 settembre, 1 l’11 settembre, 1 il 17 agosto e 1 il 16 agosto. I guariti sono 1.754 mentre gli attualmente positivi flettono di 896 unità attestandosi a 22.720. A flettere sono anche i ricoveri nei reparti ordinari, 697 (-35), quasi stabili le terapie intensive, 99 (+1) con 10 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 21.924 persone. (ITALPRESS).