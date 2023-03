Crisi finanziaria, spinta su variazioni: nota Morselli per royalties, contatti con nuovo segretario

Ormai da settimane, è in assoluta antitesi a quella che è invece la linea assai rigida dei revisori dei conti, che non hanno dato troppe aperture per concretizzare la variazione chiesta dall’esponente di “Un’Altra Gela”. L’assessore però preme sul contenuto della deliberazione della Corte dei Conti, che è considerata la prova del nove per il via libera all’uso dei fondi royalties, anzitutto sul capitolo delle manutenzioni. Da almeno una settimana, invece, è atteso l’ultimo giro di boa per le variazioni Pnrr, essenziali per andare avanti con i programmi di finanziamento e i progetti già coperti dai relativi decreti. L’assessore allo sviluppo economico Francesca Caruso ha messo in chiaro che le variazioni vanno varate prima possibile, per non perdere terreno prezioso su linee di finanziamento fondamentali, comprese quelle che trovano riscontro nell’ampio contenitore del Pnrr. Sindaco e assessori, intanto, pare stiano facendo le prove tecniche di dialogo con il nuovo segretario generale, che la prossima settimana dovrebbe insediarsi, succedendo alla dottoressa Loredana Patti, attuale dirigente ad interim al bilancio. Ci sono già state interlocuzioni. Per rispondere alle sollecitazioni della Corte dei Conti ed evitare il dissesto, sarà necessario procedere con solerzia e senza troppi scollamenti.