Crisi politica, attesa per le ultime mosse di Greco: nei gruppi confronti interni

Gela. Potrebbe essere un fine settimana ancora all’insegna di incontri politici, nel tentativo di chiudere la crisi che ha portato all’azzeramento della giunta. I gruppi potenzialmente intenzionati ad accompagnare il sindaco Lucio Greco fino alla conclusione del mandato cercheranno di fare il punto della situazione, dopo aver partecipato al vertice di ieri voluto dal primo cittadino per delineare le ipotesi utili ad andare avanti. Oggi, l’avvocato ha soprattutto garantito la sua presenza negli eventi della ricorrenza religiosa. Ha seguito la processione insieme a qualche altro esponente della sua maggioranza. C’era il centrista Salvatore Incardona, che a sua volta dovrà sciogliere la riserva, anche se la permanenza in maggioranza non sembra in bilico (dovranno esserci comunque precise condizioni). Ieri, l’avvocato Greco ha avuto modo di rapportarsi con gli alleati della prima ora e con esponenti dei partiti di centrodestra. Ipotizzare un sostegno diretto del centrodestra “ufficiale”, con un eventuale presenza in giunta, non pare plausibile. Nessun gruppo di quell’area politica muoverà passi ufficiali verso il primo cittadino, salvo che non ci sia una decisione collegiale di tutti i partiti di questo colore. Non sembra un’ipotesi percorribile. Il sindaco, alla fine, potrebbe ripartire con chi l’ha sostenuto fino ad ora e magari con più di un nuovo volto in giunta. Il sì di chi è stato “azzerato” non è comunque scontato. Gli incontri interni in programma dovrebbero servire a valutare e ad adottare decisioni che incideranno sul prosieguo del cammino con l’avvocato. Sembra ormai certo che l’intesa non sarà politica ma legata alla contingenza, per trovare soluzioni contro il dissesto finanziario del Comune e per concretizzare almeno i progetti principali. Chi potrebbe dire di sì al restart attende comunque che sia il sindaco a dare un segnale vero e proprio. Anche a conclusione dell’incontro di ieri, il possibile perimetro non si è discostato troppo da quello pre-azzeramento.