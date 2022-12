Cuffariani all’attacco dei civici: “Hanno lavorato solo per il loro capetto Di Stefano”

Gela. Arrivare a chiudere il cerchio non sarà facile per il sindaco Lucio Greco, che dovrà ricomporre i pezzi di un’alleanza politica che di fatto non c’è più. Ancora una volta, le distanze tra le anime di quella che fu la sua coalizione di governo della città sono nette. A dimostrarlo sono le divergenze che persistono tra il gruppo della Nuova Dc, che ha preannunciato un appoggio esterno senza chiedere posti in giunta, e i civici di “Una Buona Idea”. I cuffariani hanno spinto per l’azzeramento, nel tentativo di avvicinare il sindaco Greco al centrodestra. Quell’area politica, però, non ci sarà in giunta, salvo sconvolgimenti dell’ultima ora. “Se c’è ancora qualcuno che si ostina a giudicare il nostro tentativo come velleitario e sbagliato, di fronte alla posizione assunta dall’ex vicesindaco, si deve ricredere – dice il coordinatore provinciale della Nuova Dc Natino Giannone – la nostra azione ha infatti smascherato chi in questi anni di attività amministrativa ha lavorato solo per sé stesso non esitando a pugnalare il sindaco ogni volta che se ne presentava l’occasione. In fondo, se c’è una prova che certifica le vere ragioni della crisi della giunta Greco va ricercata nella finta maggioranza che reggeva l’amministrazione”. L’esponente cuffariano ritorna su quelle che considera ambiguità politiche dell’ex assessore Terenziano Di Stefano e del gruppo civico.