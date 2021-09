Da una settimana niente acqua ad Ospizio Marino, tante famiglie senza forniture

Gela. I disservizi idrici in città, purtroppo, non mancano. Da circa una settimana, ad Ospizio Marino, tanti residenti non riescono a ricevere regolari forniture. L’acqua non c’è e tutto questo danneggia chi vive nella zona e come tutti gli altri utenti della città paga care bollette. Da giorni, si riscontrano guasti e interruzioni nella distribuzione, con interi quartieri in forte difficoltà.