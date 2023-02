Danni al parcheggio “Arena”, minori dal gup: chiesto il non luogo a procedere

Gela. I danni accertati non avrebbero avuto entità tale da incidere sull’efficienza del parcheggio Arena, in pieno centro storico. Principalmente per questa ragione, la procura minorile ha chiesto il non luogo a procedere nei confronti di quattro giovani, tutti minori all’epoca dei fatti. Sono finiti davanti al gup proprio con l’accusa di aver fatto parte di un gruppo che avrebbe agito all’interno della struttura, causando danni. Azioni riprese dai sistemi di videosorveglianza e denunciate dai vertici di Ghelas, la municipalizzata che in quel periodo gestiva la struttura. Alcuni dei minori coinvolti hanno voluto chiarire la loro posizione. Qualcuno ha escluso di aver mai preso parte agli atti vandalici. Per il pm, in ogni caso, i danneggiamenti imputabili ai quattro non sono da ritenersi gravi.