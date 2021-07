Debiti, in aula pro-Greco a ranghi ridotti: cade numero legale e sindaco avvisato

Gela. Pochi minuti, giusto per inviare i primi messaggi, poco criptati, al sindaco e all’amministrazione comunale. Questa sera, la maggioranza dell’avvocato Lucio Greco, in aula consiliare per valutare diversi debiti fuori bilancio all’ordine del giorno, si è presentata a ranghi decisamente ridotti. Il numero legale non ha retto, dopo una prima richiesta di chiarimento su un atto, formulata dai banchi di “Una Buona Idea”. Il presidente della neo commissione bilancio Pierpaolo Grisanti, davanti ad una platea piuttosto scarna, ha richiesto la verifica del numero legale e il presidente di turno dell’assise civica, Paola Giudice, non ha potuto far altro che prendere atto di sole nove presenze in aula. L’opposizione, con il capogruppo di “Avanti Gela” Salvatore Scerra e con quello del Pd Gaetano Orlando, non ha affatto gradito l’assenza dell’assessore al bilancio Danilo Giordano, del dirigente al ramo e del collegio dei revisori. I due consiglieri di opposizione hanno lasciato l’aula, contribuendo a ridurre al minimo le presenze. Si è subito notata, dalla parte opposta, l’assenza dei consiglieri comunali di “Un’Altra Gela” Giuseppe Morselli e Romina Morselli, da giorni in rotta con gran parte degli alleati, dopo quanto accaduto sulle commissioni.