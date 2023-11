Decoro ritorna nelle villette pubbliche, a Caposoprano diversi interventi di pulizia

Gela. Da anni ormai non venivano sottoposte a pulizia e manutenzione. In questi giorni, alcune aree verdi a Caposoprano stanno rivedendo la luce. Gli interventi degli addetti di Impianti Srr, l’in house che gestisce il servizio rifiuti, si stanno concentrando proprio su questi punti. Così, sono state ripulite le villette di via Meli e via Morselli. Sono state letteralmente liberate da rifiuti e verde incolto.