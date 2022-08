Degrado in ospedale, guardiola off-limits per i metronotte

Gela. La guardiania dell’ospedale “Vittorio Emanuele” versa in condizioni precarie. I metronotte sono costretti a lavorare in condizioni limite dei locali angusti adibiti, in parte, a magazzino. Pareti umide prive di intonaco, vecchi arredi, un vecchio frigorifero sporco e arrugginito, sono la testimonianza di una condizione di degrado resa ancora più desolante per la mancanza di un sistema di refrigeramento.