Raccolta rifiuti a Ferragosto, mezzi all’ex autoparco: dirigente ha lasciato settore

Gela. La raccolta della frazione organica prevista nella notte tra domenica e lunedì non si fermerà neanche a Ferragosto. I mezzi della Tekra, infatti, effettueranno normalmente l’attività. In municipio, però, si è posta l’esigenza di individuare un’area, dove provvisoriamente far sostare i mezzi, con una parte di quanto verrà raccolto. Il sindaco Lucio Greco, con una propria ordinanza, ha disposto che i compattatori con la frazione organica potranno sostare nell’ex autoparco, sulla statale 115 Gela-Vittoria, in contrada Piana del Signore. Kalat, proprietaria della piattaforma dove attualmente viene conferita la frazione organica a causa del sequestro dell’impianto di compostaggio di Brucazzi, ha già comunicato che potrà accogliere una parte di quanto raccolto già nella giornata di lunedì e ciò che resta il giorno successivo, martedì 16 agosto (vista la mole maggiore). Per questo motivo, i mezzi potranno sostare nell’ex autoparco, in attesa di completare il conferimento.