Denaro rubato nell’abitazione di un anziano, due ex coniugi assolti: erano accusati di furto

Gela. Le accuse non hanno superato il vaglio dibattimentale. E’ stata pronunciata l’assoluzione per una coppia di ex coniugi. Furono ritenuti direttamente coinvolti nel furto di somme di denaro, a danno di un anziano. Entrambi lavoravano a suo servizio, nell’abitazione dell’uomo. Venne accertato un ammanco e le attenzioni si concentrarono su di loro. Nel corso delle indagini, si sviluppò attività di verifica su file video e audio ma in giudizio questi elementi non hanno retto. I difensori, gli avvocati Filippo Spina e Angelo Licata, hanno ribadito l’assenza di conclusioni certe e soprattutto di rimandi ad un eventuale coinvolgimento diretto dgli imputati. L’abitazione dell’anziano, è stato sottolineato, era comunque frequentata da altre persone e da familiari.