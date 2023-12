Di Paola, “contatti in corso per tavolo unitario”: Di Stefano, “entro Natale altrimenti sarà troppo tardi”

“Aspettiamo solo questo tavolo unitario – continua l’ex assessore – al contempo, i nostri consiglieri comunali sono impegnati su temi spinosissimi. Sulle variazioni di bilancio, come abbiamo sempre detto, la norma è chiara e non ci risultano modifiche. La giunta deve approvarle e sarà il consiglio a ratificarle. Serve un atto di coraggio da tutte le parti. Le variazioni di bilancio approvate dalla giunta sono decisive per i progetti già conclusi o in via di chiusura. Non so se potranno esserlo allo stesso modo per eventuali progetti non ancora pronti per partire. In quest’ultimo caso, temo possano perdersi altri finanziamenti”. Quello dei programmi per i finanziamenti, attivati dall’amministrazione comunale, è un caposaldo nel progetto dei civici. In giunta, fu soprattutto Di Stefano ad insistere per aprire un varco che ha poi determinato sistemi come “Agenda urbana”, “Rigenerazione urbana” e “Qualità abitare”, oltre alle prime linee della nuova programmazione 2021-2027. Il piano potenziale, però, si è dovuto scontrare con uffici comunali in emergenza, con la crisi di bilancio che si è abbattuta sul municipio e con una tempistica non sempre accompagnata da una minuziosa attenzione. Un tavolo unitario potrebbe effettivamente sugellare un patto non solo elettorale ma “di prospettiva”, con alla base quelle forze che non si rivedono nella linea Greco né nei partiti del centrodestra.