Gela. L’impatto è stato violento, all’incrocio tra via Matteotti e via Crispi. Erano trascorse da poco le tre di notte, quando una delle auto coinvolte si è ribaltata. Pare che lo scontro si sia verificato tra due utilitarie. Sono diversi i feriti, anche se in condizioni non gravi. Erano tutti a bordo delle automobili.