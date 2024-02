“Di Paola ha proposto percorso di prospettiva”, Di Dio: “Pronti ad andare avanti nel dialogo”

Gela. In queste ore, le anime dell’agorà politica sono in piena discussione nel tentativo di arrivare ad una “sintesi” sul candidato a sindaco e sulla potenziale squadra di governo della città. Soluzioni condivise in toto non sembrano essercene e qualcuno già prefigura un’alleanza con qualche pezzo che mancherà magari sostituito da altri rinforzi. I grillini del Movimento cinquestelle, da settimane, stanno conducendo un’azione volta ad aggregare su una proposta comune. Il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola vorrebbe mettere un punto e presentare il programma alla città. In attesa degli sviluppi, nel fine settimana appena trascorso ha incontrato gli esponenti di Azione. L’apertura al dialogo sembra convinta. “Ci ha proposto un progetto di prospettiva – dice il coordinatore cittadino Luigi Di Dio – lo riteniamo un buon inizio. Ci convince”. E’ stato proprio Di Paola a richiedere una riunione con i calendiani, dopo l’ufficializzazione della loro uscita dalla giunta del sindaco Lucio Greco. “Sappiamo che nell’agorà si dovrà fare sintesi su diversi nomi, alcuni assai validi, che sono sul tavolo – aggiunge Di Dio – noi siamo disponibili a dialogare con l’agorà. Attendiamo che si faccia la scelta e poi ci confronteremo sul programma”. Il percorso di prospettiva viene indicato come “condivisibile”. “E’ doveroso proseguire in questa direzione – continua il consigliere comunale – non vogliamo stare su più tavoli. L’apertura dell’onorevole Di Paola per noi è importante”.