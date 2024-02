Melfa appoggia Di Stefano, “lo sosterrò con tutto me stesso”: rispunta “Ripartiamo da zero”

Gela. Sosterrà in tutto e per tutto il candidato a sindaco Terenziano Di Stefano, con una lista, “Ripartiamo da zero”, più volte riproposta nelle altre due avventure elettorali che non sono andate a buon fine. L’imprenditore Maurizio Melfa, sui canali social, ha confermato l’endorsement per il civico. “Lo sosterrò con tutto me stesso”, ha sottolineato. Il progetto civico è una delle basi dell’agorà politica mentre Melfa, fino a qualche mese fa, ha tentato la soluzione del tavolo dei moderati, dal quale si è poi congedato. Un binomio, a questo punto, si pone con i civici di “Una Buona Idea” e “Civico lab”, le entità politiche che hanno proposto la candidatura dell’ex vicesindaco Terenziano Di Stefano.