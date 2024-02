Di Stefano è il candidato a sindaco dell’agorà, non lo sosterranno né Donegani né i moderati

Gela. Lunedì prossimo sarà ufficialmente presentato. È l’ex vicesindaco Terenziano Di Stefano il candidato a sindaco per l’agorà politica. Dopo circa tre ore di confronto, in serata, ha ottenuto il sostegno dei grillini, del gruppo di Cateno De Luca, del progetto civico che l’ha proposto, dei comunisti e dell’imprenditore Maurizio Melfa. Anche Azione potrebbe convergere dopo le aperture degli ultimi giorni. La sintesi ha portato ad una decisione che ormai sembrava nell’aria. Di Stefano non avrà il supporto del gruppo dell’ex parlamentare Ars Miguel Donegani, che correrà comunque per Palazzo di Città, e dei moderati che non si rivedono nella soluzione dell’ex assessore.