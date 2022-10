“Di Stefano sempre leale”, muro consiglieri civici: “Sindaco non può dare ultimatum”

Gela. Nessun ultimatum politico dal sindaco, tantomeno se rivolto all’assessore Terenziano Di Stefano. I gruppi consiliari civici si schierano con il vicesindaco, al quale riconoscono la massima “lealtà” verso la causa dell’amministrazione comunale. Ieri, il sindaco Lucio Greco, non avendo per nulla gradito alcune dichiarazioni post-voto rilasciate da Di Stefano, ha sbottato sostenendo che proprio l’assessore sta “gettando fango” sull’operato amministrativo della giunta. Gli ha chiesto di decidere da che parte stare. Per i civici, però, proprio Di Stefano è un elemento fondamentale della giunta e metterlo in discussione significa chiudere ogni rapporto anche con loro. Lo spiegano i consiglieri di “Una Buona Idea” Davide Sincero e Rosario Faraci, quelli di “Impegno Comune” Valeria Caci e Giuseppe Guastella e ancora Luigi Di Dio e Diego Iaglietti (appena uscito dal gruppo consiliare dell’avvocato Greco). “Il vicesindaco non ha gettato discredito sulla giunta. Ha inteso ricostruire il periodo di campagna elettorale che ci ha visti uniti, incontro per incontro. Ci appare però doveroso, per dovere di precisione, sgomberare il campo da interpretazioni errate che hanno messo il sindaco nella condizione di dirsi esterrefatto e ci pare doveroso, in ogni caso, specificare che proprio il sindaco ha travisato e non poco. Di Stefano ha rilasciato la propria analisi sul voto, né più né meno. Il sindaco invece ha espresso il proprio giudizio sul vicesindaco. Senza usare troppi formalismi – dicono – il vicesindaco intendeva ribadire, a fronte del grande risultato raggiunto che ci vede comunque soddisfatti, che per tendenza conclamata chi è al governo, a qualsiasi livello, ha sempre più difficoltà a reggere il colpo sul piano dei numeri poiché si ritiene sempre che chi governa comunque sbaglia. Questo accade a livello nazionale, regionale e locale. Di Stefano fin dal suo insediamento ha difeso l’operato di questa giunta e del sindaco e ha attivamente collaborato e tessuto rapporti leali mai dimenticando né tradendo il proprio ruolo e assumendo sempre un atteggiamento consono. Sul piano della realtà politica, inoltre, mai avrebbe sconfessato sè stesso contestando l’amministrazione della quale fa parte”. I consiglieri civici ricordano il ruolo avuto nella coalizione pro-Greco e la loro presenza costante, a partire dai lavori d’aula. Il sostegno alla candidatura del medico Rosario Caci, inoltre, non ha segnato alcun passaggio ai partiti. “Civici eravamo, civici siamo rimasti. Da civici, in fondo, abbiamo sostenuto Greco quando intorno alla sua candidatura si è costruito il progetto che mai comunque abbiamo tradito e che lo ha fatto diventare sindaco. Ma al di là della prospettiva di risposta che il sindaco ha inteso dare e che ci spiace abbia dato in quei termini resta un fatto incontestabile sul piano della lealtà politica. La nostra presenza in consiglio è costante e mai ad intermittenza, neanche quando, come accade legittimamente in politica, si sono registrate delle frizioni – dicono ancora – mai ci siamo fatti trovare sordi a nessun richiamo, noi quali consiglieri in seno al civico consesso e il vicesindaco nella sua qualità di componente della giunta. Mai abbiamo disatteso legittime aspettative in merito allo sblocco di alcune procedure complesse come il provvedimento “Argo-Cassiopea”. Mai abbiamo alimentato polemiche cercando sempre la soluzione mediana più vantaggiosa per la tenuta della maggioranza che risente comunque di una tenuta difficile in termini di numeri. Non ci sentiamo presuntuosi nell’affermare che siamo gli unici che fin dall’insediamento del sindaco, abbiamo dimostrato senza timore di smentita di essere leali al progetto”.