Dispositivi certificati per difendersi dal covid, il monito della farmacista

Messi da parte i quasi naturali ritardi che hanno fatto slittare l’inaugurazione della farmacia di via Venezia, rimane il consiglio di non sottovalutare la qualità dei dispositivi imposti dai decreti ministeriali per meglio fronteggiare l’avanzare dei contagi. “Le richieste della clientela – come evidenziato dalla dottoressa Elisa Orlando – vertono soprattutto sugli strumenti idonei al monitoraggio della propria condizione di salute. Pertanto, al fine di ottenere valori attendibili, è consigliabile acquistare questi strumenti in farmacia così da avere una maggiore garanzia nell’efficacia degli stessi”. La professionalità consente di comprendere che anche in questo periodo non bisogna allentare le attenzioni nei confronti dei soggetti più fragili che purtroppo per assurde decisioni dell’Asp di Caltanissetta si sono visti decurtare servizi vitali e in alcuni casi anche la momentanea chiusura di unità operative. Infatti, come sottolineato dalla dottoressa Orlando, è già in previsione l’attivazione del servizio di consegna a domicilio, andando incontro anche alle richieste di chi riscontra difficoltà negli spostamenti.