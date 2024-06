Dissalatore, servono controlli: finanziate verifiche sulle condotte delle acque marine

Gela. Il progetto non è dei più semplici ma il governo regionale, nel tentativo di trovare soluzioni alla siccità che si fa sentire sull’isola, ha scelto la via della riattivazione dei dissalatori, a partire da quello locale. I fondi Fsc concentrano trentadue milioni di euro, solo per l’impianto gelese. Servono però attività propedeutiche e di verifica. Un lavoro preliminare che non può essere bipassato.