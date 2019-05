Domani Greco vara la giunta…”work in progress”: Di Stefano, Iudici, Gnoffo, Liardi e Sammito “a tempo”

Gela. Per mettere fine (forse giusto per qualche ora) allo stillicidio di voci e ipotesi sulla composizione della nuova giunta, il sindaco Lucio Greco ha preso la palla al balzo. Domani mattina, alle 12, presenterà ufficialmente la sua nuova squadra a Palazzo di Città, anche se incompleta. Salvo sorprese, non potrà esserci l’assessore in quota Pd, dato che i dem decideranno nella serata di domani, al termine della direzione cittadina. Il sindaco chiederà uno sforzo a Salvatore Sammito, in attesa di capire se possa ottenere la presidenza del consiglio. Si presenterà proprio lui insieme a Terenziano Di Stefano, Nadia Gnoffo, Florinda Iudici e Ivan Liardi. Il consigliere rieletto, però, guarda alla presidenza dell’assise civica (è stato il più suffragato dell’intera coalizione di maggioranza) e non sembra affatto intenzionato a proseguire l’eventuale esperienza in giunta. Non l’ha mai detto ufficialmente, ma qualora non diventasse presidente del consiglio comunale, preferirebbe sedersi tra i banchi dell’assise civica.