Donegani, “il nostro progetto è l’unica scelta coerente che può fare il Pd”

Gela. Pd e Donegani insieme nel cammino verso le urne delle amministrative? Per l’ex parlamentare Ars, candidato a sindaco con le liste “PeR”, Sinistra italiana e “#2029”, i dem non hanno altra “collocazione naturale” se non quella che porta appunto a ricompattare tutta la storia del partito locale. “Condivido le valutazioni del commissario Arancio – dice Donegani – a maggior ragione dico che la collocazione coerente e naturale per il partito è quella di stare con il progetto che abbiamo avviato e che portiamo avanti. Stiamo incessantemente parlando di temi e riscontriamo consensi dalla città. Il progetto è avanti”. Donegani rimarca il concetto. “Se le parole del commissario Arancio, che, vale la pena ricordarlo è anche il mio responsabile cittadino, hanno un senso, il partito non potrà che convergere sulla mia candidatura, essendo l’unica che si pone nel solco della storia e dei valori cui lo stesso Arancio ha fatto riferimento e che sono patrimonio del partito. Qualunque altra scelta sarebbe – aggiunge – incomprensibile, non tanto per me, ma per gli elettori, che si troverebbero di nuovo di fronte ad un’accozzaglia di sigle senza anima. Del resto il cosiddetto campo largo è stato di fatto abbandonato ovunque”. Donegani non ha mai creduto ad un patto largo, che è stata poi espressione finale dell’agorà politica. La scelta ricaduta su Di Stefano, candidato supportato anche dai cinquestelle, ha di fatto sancito una cesura netta. L’ex deputato Ars non si aspetta distanze “decisioni illogiche” del Pd.