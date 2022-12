Dopo tre anni torna la festa del donatore alla Fidas

Gela. Dopo quasi tre anni di assenza domenica 11 Dicembre torna l’appuntamento con la Giornata del Donatore organizzato dalla Fidas Gela. L’evento, giunto alla 42^ edizione, torna a celebrarsi dopo lunghi anni di pandemia e l’impossibilità di poter vivere dal vivo la gioia di una festa. Un momento tanto atteso da tutti i donatori di sangue dell’associazione di volontariato gelese che tornano a condividere la missione per la donazione di sangue. Al Teatro “Eschilo” sarà così l’occasione per fare il bilancio del lavoro svolto in questi anni di pandemia che hanno visto come sempre l’associazione gelese impegnata sul territorio per la promozione della donazione del sangue.

Tema principale della giornata sarà ovviamente quello del dono ma tante saranno le sorprese e gli interventi che si succederanno sul palco a partire dalle 17 quando le porte del teatro comunale si apriranno per accogliere coloro i quali riceveranno le benemerenze e le medaglie per aver contribuito con la loro generosità ad alleviare le sofferenze di chi ha necessità di ricevere il sangue. A fare gli onori di casa sarà il Presidente della FIDAS Gela Enzo Emmanuello che, assieme a tutto il consiglio direttivo e ai tutti i volontari dell’associazione, accompagneranno i presenti in una bella serata di festa.