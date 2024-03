Fidas e “Non Una Di Meno” celebrano il dono della Donna

Gela. “Chi dice donna dice dono” è l’iniziativa organizzata dal movimento locale “Non una di meno” nella sede Fidas di via degli appennini.Dalle 8 alle 11:30 le attiviste hanno partecipato alla donazione del sangue facendo conoscere la realtà del movimento da poco nato anche a Gela.

Questo è solo uno degli appuntamenti organizzati da “Non una di meno” in occasione della giornata internazionale della donna .Mentre in tutta Italia il movimento femminista e transfemminista ha organizzato dei cortei per sensibilizzare gli italiani contro la violenza sulle donne e ogni forma di violenza di genere, a Gela per non “disperdere la marea si è scelto di dirottare l’attenzione sulla creazione di alcuni tavoli tematici che si terranno al Night City lounge bar di via Rossini.

“Abbiamo preferito dare la possibilità a chiunque ne avesse intenzione , di partecipare ai grandi cortei e non disperdere i numeri- ha dichiarato Martina Licata- la nostra è una realtà ancora piccola perciò riteniamo che questo sia il modo giusto di sensibilizzare la realtà locale.”