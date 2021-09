Due ambulanze in fermo, il 118 si affida alla “Charlie 6” ma senza medico a bordo

Gela. Due ambulanze del servizio 118, delle postazioni di Gela e Butera, sono in fermo tecnico. Una nuova, in dotazione all’ospedale, continua a rimanere inutilizzata per carenza di dotazioni sanitarie. A garantire le emergenze nel territorio è l’ambulanza “Charlie 6”, medicalizzata ma senza medico a bordo. La scorsa notte anche i sanitari dell’ospedale “Vittorio Emanuele”, diretto dal palermitano Luciano Fiorella, hanno dovuto chiedere supporto all’unica ambulanza del 118 disponibile per il trasferimento di un paziente al “Sant’Elia” di Caltanissetta lasciando scoperto il territorio.