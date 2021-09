Porto, Di Cristina: “Ruolo Pd importante, ora tavolo su sviluppo e crescita”

Gela. “Al sindaco chiediamo, sui temi dello sviluppo e della crescita, di organizzare un tavolo istituzionale che possa seguire passo dopo passo la realizzazione delle opere portuali”. Questa volta, i toni sono concilianti e il segretario provinciale del Pd Peppe Di Cristina non esclude una ampia collaborazione istituzionale con l’amministrazione comunale, dopo che questa mattina il sindaco Lucio Greco e il sottosegretario Giancarlo Cancelleri hanno ufficializzato il passaggio del sistema portuale locale all’Autorità della Sicilia Occidentale. Il segretario dem ricorda il ruolo avuto nell’iter dall’ex ministro Paola De Micheli. Alla riunione di oggi, in municipio, c’era il deputato del Pd all’Ars Giuseppe Arancio. “Il sindaco chiese di incontrare i vertici del ministero delle infrastrutture – dice Di Cristina – e noi nell’interesse primario della città non ci siamo sottratti. Abbiamo favorito l’incontro. C’erano oltre ai vertici del ministero il sindaco, l’assessore Ivan Liardi e l’ingegnere Pietro Inferrera. Dall’incontro emerse la volontà del ministero di individuare Gela come sede anche per un hub portuale. Concordammo di mantenere riservato l’incontro. Il lavoro svolto però oggi da risultati ed esprimiamo grande soddisfazione”.