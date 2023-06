Due donne morte per l’esplosione al mercato, prime eccezioni preliminari: in aula ancora a luglio

Secondo gli inquirenti, l’esplosione sarebbe stata generata dal sistema per la cucina, vicino al quale c’erano almeno quattro bombole e una tanica di gasolio. Sicilpetroli ne risponde rispetto alle bombole gpl che furono ricaricate nonostante per gli inquirenti fossero non conformi. Tra le accuse, omicidio colposo, incendio, lesioni colpose e di una lunga serie di violazioni amministrative. Sarebbe stato il cedimento meccanico di una delle bombole collocate nella rivendita mobile a generare la fuoriuscita e l’esplosione, con le fiamme che si propagarono in pochi istanti. L’ambulante è difeso dagli avvocati Salvatore Pennica e Alfonso Neri. La società, invece, dal legale Gerlando Virone. Le famiglie delle vittime e i feriti sono rappresentati dai legali Flavio Sinatra, Ivan Bellanti, Davide Limoncello, Enrico Aliotta, Salvo Macrì, Rocco Guarnaccia, Riccardo Balsamo, Joseph Donegani, Rosario Giordano, Tommaso Vespo, Giada Scerra e Luigi Cinquerrui. Responsabile civile è il Comune, con l’avvocato Ornella Crapanzano. In aula, si tornerà a luglio.