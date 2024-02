“È il lavoro di Incardona che ha fallito per gli eventi dello sbarco”, Di Dio: “Progetti con Caruso”

Gela. Progetti e risultati tangibili. Il gruppo di Azione rivendica quanto fatto in giunta, durante l’esperienza amministrativa. Ancora una volta, nessuna linea di conformità con l’assessore Salvatore Incardona. “Non ho mai detto di non aver sostenuto le manifestazioni dello sbarco, volute fortemente dall’amministrazione – dice il coordinatore di Azione Luigi Di Dio – ho solo sottolineato che il lavoro affidato all’assessore Incardona, come coordinatore di questo progetto, purtroppo ha visto il fallimento. Non abbiamo bisogno di nessuna verginità politica e non abbiamo bisogno di rinnegare niente e nessuno. Bastava leggere il comunicato delle dimissioni dell’assessore Caruso, cosa che Incardona non ha fatto”.