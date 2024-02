Incendio in uno stabile, verifiche partite dopo le fiamme: dissequestrati piani superiori

Gela. A seguito di una verifica tecnica e di un sopralluogo nell’immobile, sono stati dissequestrati i piani superiori dello stabile di via Crispi, angolo via D’Azeglio, al cui interno ad inizio gennaio si sviluppò un incendio piuttosto vasto. Sono risultati agibili. Rimane sotto sequestro preventivo, invece, il piano terra, da dove si propagarono le fiamme. Non si registrarono feriti in gravi condizioni, anche se ci fu l’esigienza di raggiungere il pronto soccorso dell’ospedale per chi aveva inalato il fumo.