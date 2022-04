“E’ una no Vax”, donna multata nonostante le tre dosi di vaccino anti-Covid

Gela. Multata come se fosse una No Vax, anche se ha regolarmente ricevuto tutte e tre le dosi di vaccino. Unico suo errore, aver ritardato la terza dose di soli tre giorni rispetto alla scadenza. È bastato questo piccolo “vuoto” perchè l’Agenzia delle Entrate le recapitasse la sanzione da 100 euro prevista per i non vaccinati.

Un caso non isolato anche qui in città.

Proprio mentre finisce lo stato di emergenza – «ma non la pandemia» come continua a ricordarci il ministero della Salute – e vengono allentate le misure anti Covid, infatti iniziano ad arrivare i primi avvisi di pagamento della multa di 100 euro agli over 50 non vaccinati da parte dell’Agenzia delle Entrate. I primi 200 mila sono stati già consegnati a Poste Italiane, che li recapiterà nei prossimi giorni, e poi si stima che si procederà al ritmo di 100 mila al giorno.

La sanzione è stata imposta con un decreto del 7 gennaio ed è in vigore dal primo febbraio. Questi due mesi di ritardo sono stati dovuti a questioni burocratiche: il ministero della Salute ha elaborato le liste dei non vaccinati incrociando i codici fiscali con gli elenchi dell’anagrafe vaccinale, e poi li ha passati all’Agenzia che ora sta provvedendo a recapitare le multe.

Giusy è una dei tanti cittadini italiani che adesso dovranno pagare la sanzione anche se, come spiega, lei non è affatto una No Vax: “Mi sono presentata all’Hub con soli tre giorni di ritardo rispetto all’appuntamento – spiega – perché impossibilitata ad andare prima poiché avevo a casa la bimba piccola con la febbre. Fin dall’inizio della pandemia ho rispettato tutte le regole imposte e adesso trovo davvero ingiusto dover pagare una multa che non credo di meritare”.