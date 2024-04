Elezioni amministrative avvelenate da sondaggi fake

Gela. Nella frenesia della campagna elettorale il flusso di notizie da filtrare si triplica quotidianamente, capita così che una notizia arrivata in redazione, da fonti abituali e fidate, a ridosso della diretta di una trasmissione venga data senza passare tutti i filtri necessari.

È capitato purtroppo con il sondaggio sui candidati a sindaco di Gela, diffuso ieri dalla nostra testata che più fonti accreditate ci garantivano attendibile.

Purtroppo, dopo una seconda verifica abbiamo scoperto che non lo era affatto. Il sondaggio non è stato commissionato da nessun gruppo politico regionale né realizzato dall’agenzia Ghisleri, totalmente estranea al sondaggio, così come ci era stato indicato, ma è stato piuttosto creato ad arte negli ambienti politici locali, con riferimenti talmente precisi da trarre in inganno temporaneamente anche noi.

Ci siamo cascati anche noi, pur avendo l’esperienza giusta per capire che occorreva una ulteriore verifica e riscontro. Oggi ad esempio è stato diffuso un altro sondaggio ma stavolta non lo divulgheremo, perchè occorre dimostrare come tutti i sondaggi il target, il numero di intervistati, la società che lo ha realizzato, in quale periodo e a nome di chi.