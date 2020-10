Emergenza Covid in città, Pellegrino: “Non devono esistere divisioni politiche”

Ribadisce la linea emersa durante il confronto di ieri con il sindaco, ovvero più controlli e maggiore sensibilizzazione. “Queste parole non hanno il fine di terrorizzare nessuno, non vogliono essere paralizzanti e non vogliono essere repressive della vita altrui ma, e questo è il punto, ora c’è la necessità di perseguire l’unico fine ultimo che la situazione ci impone, che è la salute di tutti – continua – questo impone la tolleranza zero nei confronti di tutti quegli atti potenzialmente pregiudicanti la vita di noi tutti e mi riferisco anche a chi, spesso, sottovaluta la portata di ciò che sta accadendo e continua a non usare la mascherina o a vivere come se nulla fosse accaduto o stesse accadendo. Non comprendendo peraltro che la superficialità, la sciatteria nell’accostarsi al tema, può significare un potenziale problema per la collettività intera. Si intensifichino i controlli, si reprimano azioni e omissioni di coloro i quali non mostrano rispetto per la comunità tutta. Comprendo che queste parole possano apparire dure, ma non è più il tempo delle giustificazioni e delle comprensioni e se intraprendere un atteggiamento repressivo nei riguardi di chi non si attiene alle regole equivale potenzialmente a farsi odiare, io sono pronto a farmi odiare da chi non si preoccupa della comunità”.