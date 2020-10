“Voglio una direzione sanitaria stabile”, l’assessore Gnoffo si rivolge all’Asp Cl2

La giunta Greco punta anche alla tutela delle persone fragili, in prospettiva della trasformazione in centro covid-19 dell’ospedale, necessaria a seguito della particolare incidenza dei contagi da covid-19.

“L’ospedale che vanta molte eccellenze deve avere una direzione sanitaria stabile – spiega l’assessore Gnoffo – Bisogna limitare l’accesso e assicurare il rispetto attuativo di quanto previsto dal decreto ministeriale. L’ospedale è un luogo potenzialmente fragile con pazienti all’interno che devono essere tutelati. Ad oggi la struttura di via Palazzi resta un luogo ad alto rischio – aggiunge la forzista della giunta Greco – considerata l’affluenza non regolata dei visitatori. Non occorre essere virologi per capire che il controllo della temperatura corporea possa escludere la positività o meno di una persona”.